Сроки потребительских кредитов в Пермском крае выросли на треть Банки стали более тщательно оценивать кредитные истории заёмщиков

Константин Долгановский

В марте 2026 года средний срок потребительских кредитов в Пермском крае составил 2,13 года, что на 33,3% больше, чем год назад (в марте 2025 года — 1,6 года). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отмечают эксперты НКБИ, это один из самых заметных темпов роста среди регионов России. В целом по стране средний срок таких займов достиг 2,18 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7%.

Наибольший средний срок выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в потребкредитовании) в марте 2026 года был отмечен в Санкт-Петербурге (2,53 года), Москве (2,35 года), Новосибирской области и Республике Татарстан (2,33 года).

Динамика среднего срока потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года:

Рейтинг НКБИ

По словам экспертов, после ужесточения денежно-кредитной политики в начале 2025 года сроки кредитов были минимальными, однако сейчас рынок стабилизировался. Банки стали более тщательно оценивать кредитные истории заёмщиков, чтобы снизить риски просрочек. В этой связи жителям Пермского края рекомендуют внимательно следить за своей кредитной репутацией, чтобы получать займы на выгодных условиях.

