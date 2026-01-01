Новый автовокзал и станцию Пермь II могут связать трамвайным маршрутом Между транспортными узлами могут пустить и автобус

Константин Долгановский

Администрация Перми рассматривает возможность организации трамвайного сообщения между новым автовокзалом и станцией Пермь II. Об этом perm.aif.ru сообщил начальник департамента транспорта города Анатолий Путин.

«Мы вместе с коллегами из Министерства транспорта Пермского края тщательно изучили вопрос маршрутизации с нового автовокзала. В наших планах действительно есть идея связать его с Пермью II, — рассказал Путин. — Транспортное сообщение можно организовать с помощью трамвая или автобуса. Думаю, что ближе к открытию автовокзала мы примем окончательное решение. В любом случае, связь этих двух ключевых транспортных узлов должна быть обеспечена».

Напомним, в Перми планируется строительство нового автовокзала — в микрорайоне Верхние Муллы, рядом с трамвайной развязкой на ш. Космонавтов. Для этого власти намерены изъять 17 земельных участков на ул. Заливной. Новое здание автовокзала будет двухэтажным. На месте старого автовокзала, который планируют снести после завершения строительства нового, планируют возвести жилые дома.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.