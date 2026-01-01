За фиктивную регистрацию иностранца суд конфисковал у пермячки квартиру Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу, фигуранткой которого стала местная жительница. Её признали виновной по ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания.

Суд установил, что в 2025 году женщина зарегистрировала в своей квартире иностранного гражданина, хотя тот никогда там не жил. Фактически жилье она сдавала другим людям по договору найма и получала за это деньги.

Гособвинение запросило штраф, а также конфискацию квартиры, которая использовалась для совершения преступления. Суд удовлетворил это ходатайство, и теперь жилье принадлежит государству, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.

