Чусовлянка Ангелина Данченко стала чемпионкой России в стрельбе из арбалета

В Московской области прошёл чемпионат России по стрельбе из арбалета в полевом дивизионе, где приняли участие 70 спортсменов из девяти регионов страны. Ангелина Данченко из Чусового (Пермский край) завоевала золотую медаль.

Прикамье на соревнованиях также представляли Сергей Татарчук, занявший второе место, и Владимир Залазаев, который показал результат, близкий к нормативу мастера спорта России, и занял 11-е место.

«Поздравляем наших спортсменов Ангелину, Сергея и Владимира с отличными результатами! Мы гордимся их достижениями и желаем дальнейших побед», — прокомментировали результаты атлетов в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

