Скончалась вторая пострадавшая в ДТП в Чернушинском округе Прикамья Виновником аварии был пьяный водитель

Константин Долгановский

В Чернушинском округе в больнице скончалась вторая пострадавшая, которая попала в серьёзную аварию с участием нетрезвого водителя. Об этом пишет «Рифей».

Напомним, ДТП произошло 16 апреля в с. Рябки. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух сестёр на обочине дороги. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, а вторую доставили в больницу, где она провела неделю в отделении реанимации. Издание отмечает, что врачам не удалось спасти её жизнь.

21 апреля Чернушинский районный суд принял решение о мере пресечения для водителя, виновного в ДТП. Ему запретили определённые действия до 17 июня и наложили ряд процессуальных ограничений.

