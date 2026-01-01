Власти Прикамья в 2027-2028 годах намерены субсидировать 18 авиамаршрутов Среди них только один международный

Константин Долгановский

Минтранс Пермского края утвердил список субсидируемых авианаправлений на 2027 и 2028 годы, соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

В программу субсидирования включены 18 авиамаршрутов: во Владикавказ, Волгоград, Горно-Алтайск, Казань, Калининград, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Новосибирск, Самару, Сургут, Тюмень, Усинск, Ярославль, а также в Минск.

Для каждого маршрута определены количество рейсов в год и максимальная сумма субсидии. Так, дотации на каждый рейс в Казань составят 46,1 тыс. руб., в Самару — 47,6 тыс., Минводы — 246,3 тыс. руб., Калининград — 201,9 тыс. руб., Сургут — 62,5 тыс. руб., Новосибирск — 118,6 тыс. руб., Тюмень — 48 тыс. руб., Махачкалу — 123,2 тыс. руб., Когалым — 134,3 тыс. руб., Ярославль — 358,2 тыс., Усинск — 52,7 тыс., Нижневартовск — 123,7 тыс., Новый Уренгой — 137,4 тыс. руб., Владикавказ — 123,2 тыс. руб., Волгоград — 94,6 тыс. руб., Нижний Новгород — 126,4 тыс. руб., Горно-Алтайск — 786,1 тыс. руб.

На международном направлении Пермь—Минск субсидия на один парный рейс составит 1,1 млн руб.

Отметим, что в 2026 году власти Прикамья субсидируют 14 авианаправлений.









