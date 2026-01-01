Пермский театр юного зрителя стал учредителем «Пермской драмы» АНО необходимо для участия в грантовых конкурсах

Константин Долгановский

Пермский театр юного зрителя стал учредителем АНО «Пермский центр поддержки искусства «Пермская драма». Соответствующая запись появилась в Едином реестре юридических лиц 23 апреля.

Учреждение зарегистрировано в селе Фролы Пермского муниципального округа, его директор — Алексей Лукашов, заместитель директора ТЮЗа по развитию.

Как пояснил «Новому компаньону» Алексей Лукашов, функция нового учреждения — участие в грантовых конкурсах и другие варианты привлечения финансирования для постановок и других творческих нужд театра. В ближайшее время театр планирует через АНО принять участие в конкурса грантов Министерства культуры РФ "Поддержка театрального искусства России".

