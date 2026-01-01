За 23 апреля в Пермском крае потушили восемь пожаров

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 23 апреля 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано восемь пожаров. Из них четыре возгорания произошли в Перми, по одному — в Пермском, Соликамском, Суксунском и Кудымкарском муниципальных округах. В результате пожаров пострадавших нет, однако один человек получил травмы. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем 23 апреля на территории Пермского края 311 профилактических групп в составе 667 человек провели 3209 проверок жилых помещений, проинструктировали по пожарной безопасности 5230 человек, распространили 4538 информационных листовок с напоминанием о мерах безопасности.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара нужно немедленно сообщать об этом по телефонам «01», «101» или «112».

