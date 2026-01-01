За год в Пермском крае спрос на услуги по созданию инфографики вырос более чем в 4,5 раза В регионе востребованы также видеомонтажёры и фотографы

По данным аналитиков «Авито Работы» и «Авито Услуг», в 2026 году в России и Пермском крае наблюдается стремительный рост спроса на специалистов креативных индустрий. Компании всё чаще делегируют задачи по созданию визуального контента, брендингу и продвижению профессионалам, что напрямую отражается на зарплатных предложениях и объёме заказов.

Самым заметным трендом стал скачок средних зарплатных предложений для менеджеров по рекламе: за год они увеличились на 66% и достигли 64 932 руб. в месяц. Эксперты отмечают, что бизнес готов платить больше за качественный визуал и эффективное продвижение, а итоговый доход специалистов часто зависит от премий и выполнения плановых показателей.

На втором месте по темпам роста зарплат оказались парикмахеры и дизайнеры — у обеих профессий прирост составил 29% за год. Парикмахеры теперь могут рассчитывать в среднем на 71 476 руб. в месяц, а дизайнеры — на 75 115 руб. Спрос на персонализированные бьюти-услуги и визуальные концепции для брендов продолжает расти.

Креативные профессии с наибольшим приростом средних зарплатных предложений за год (февраль-март 2025/26):

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, креативные профессии укрепляют позиции на рынке труда. За год особенно заметно увеличилось число вакансий для маркетологов (+82%), аниматоров (+31%) и актеров (+26%). Соискатели также стали активнее откликаться на предложения: интерес к вакансиям графических дизайнеров вырос в 2,3 раза, а к позициям журналистов — на 67%.

В Пермском крае эксперты фиксируют взрывной рост спроса на услуги креативных специалистов. В феврале и марте 2026 года число заказов на создание анимации выросло более чем вчетверо, на видеомонтаж — почти втрое, а на фотосъёмку — на 29%. Визуальный контент теперь нужен не только блогерам, но и малому бизнесу, ресторанам и даже промышленным предприятиям.

Особое внимание привлекает рост интереса к услугам графических дизайнеров: спрос на создание инфографики в Пермском крае увеличился более чем в 4,5 раза. Также стали популярнее разработка фирменного стиля (вдвое) и создание логотипов (на 45%). В сфере маркетинга заказчики на 6% чаще ищут специалистов по комплексному продвижению в соцсетях, а услуги по привлечению подписчиков стали востребованнее более чем в 2,5 раза.

Как отмечает руководитель бизнес-категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин, цифровые платформы сделали поиск заказчиков простым и прозрачным. Сегодня самозанятые дизайнеры, маркетологи и видеографы становятся полноценными партнёрами бизнеса, а не просто исполнителями.

