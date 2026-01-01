В Пермском крае проведут модернизацию 26 железнодорожных переездов
Таковы планы СвЖД на 2026 год
В 2026 году на Свердловской железной дороге запланирован ремонт и обновление 26 переездов, расположенных в Пермском крае. Все работы начнутся после установления стабильно тёплой погоды, сообщает пресс-служба СвЖД.
Программа включает капитальный ремонт переездов, замену шлагбаумов и других заградительных устройств, а также обновление настилов и асфальтового покрытия. Ежегодно проводится улучшение инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог, что направлено на повышение безопасности и предотвращение аварий.
Среди объектов, подлежащих капитальному ремонту, — пять переездов: Оверята – Курья, Мулянка – Юг, Яйва – Березники-Сортировочная, Кишерть – Шумково и Кутамыш – Селянка. В рамках этих работ будут заменены шлагбаумы, резинокордовые настилы, направляющие столбики и дорожные знаки, а также заасфальтированы проезжие части. На переездах Мулянка – Юг и Кишерть – Шумково также планируется замена устройств заграждения переездов (УЗП), которые предотвращают выезд автомобилей на пути после срабатывания сигнализации.
В остальных местах будут уложены новые резинокордовые настилы и обновлено асфальтовое покрытие.
На территории Пермского края Свердловская железная дорога эксплуатирует 144 переезда. Список объектов для ремонта и модернизации формируется на основе плановых графиков и результатов осмотров инфраструктуры.
