Родители из Перми назвали самые перспективные профессии для выпускников 2026 года В тройку лидеров попали инженеры, медики и айтишники

По данным исследования сервиса SuperJob, большинство родителей выпускников школ Перми считают, что в 2026 году наибольшим спросом будут пользоваться инженерные и медицинские специальности. Именно эти направления выбрали по 17% опрошенных для поступления в вузы. На втором месте — IT-сфера, её отметили 14% родителей. Также в пятёрку лидеров вошли профессии переводчика и лингвиста (11%), юриста и учителя (по 10%), а также PR-менеджеры и экономисты (по 5%).

Что касается колледжей и училищ, здесь абсолютным лидером остаются IT-специальности: 20% родителей выпускников 9-х классов планируют, что их дети будут осваивать программирование или смежные направления. Второе место занимают рабочие профессии в строительстве и производстве (16%), третье — медицина (14%). В топ-5 также вошли педагогика (10%), юриспруденция и строительство (по 9%).

Опрос проводился среди родителей выпускников 9 и 11 классов с 1 по 20 апреля 2026 года. В SuperJob отмечают, что интерес к техническим и прикладным специальностям продолжает расти, а IT-сфера остаётся самой популярной и среди абитуриентов вузов, и среди выпускников колледжей.

