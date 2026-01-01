В Прикамье могут запретить хранение и распространение вейпов Новые ограничения планируется ввести с 1 сентября

Фото сгенерировано нейросетью

Правительство Пермского края внесло предложения по изменению закона о запрете продажи устройств для потребления никотинсодержащих продуктов. Проект закона предусматривает, в том числе, запрет на их хранение и распространение, что затронет собственников торговых объектов. Обновленный закон планируется ввести в действие с 1 сентября 2026 года, его текст опубликован на сайте министерства экономического развития региона.

С 26 марта по 10 апреля прошли публичные обсуждения законопроекта, в ходе которых было высказано четыре замечания. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил уточнить понятие «распространение», чтобы избежать его произвольного толкования. Однако это предложение не было принято.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация малоформатной торговли (АМТ) и «Опора России» выразили опасения, что законопроект может противоречить федеральному законодательству. Разработчики закона не согласились с этой позицией. Представители АКОРТ также отметили, что новый закон может привести к переходу продажи никотинсодержащей продукции в нелегальный сектор, но разработчики закона ответили, что за нелегальную торговлю предусмотрены административные штрафы.

С 1 марта 2026 года в Пермском крае действует запрет на продажу электронных устройств для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля. После введения закона зампред правительства Пермского края Алексей Чибисов заявил о намерении разработать поправки, чтобы исключить его неисполнение (владельцы киосков пытались обойти закон, маркируя жидкости для устройств как «пищевые добавки» и продолжая их продажу; некоторые владельцы магазинов и киосков объявили, что не продают вейпы, а «сдают их в долгосрочную аренду»).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.