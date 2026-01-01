В Прикамье правоохранители задержали 47 человек, находившихся в федеральном розыске Один из них прятался в тумбочке

В Пермском крае сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с коллегами из МВД, Росгвардии, ФССП, Министерства территориальной безопасности и Минобороны провели операцию «Розыск». В ходе мероприятия они проверили 629 адресов и задержали 47 человек, находившихся в федеральном розыске. Всех задержанных доставили в правоохранительные органы для дальнейших действий в соответствии с законом.

Некоторые моменты операции оказались особенно примечательными. Например, в Соликамске сотрудники нашли мужчину 1999 г.р., который спрятался в прикроватной тумбе. Этот человек был объявлен в розыск за то, что не явился на оглашение приговора по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, с наказанием в виде трех лет лишения свободы. Когда оперативники прибыли по указанному адресу, мать осужденного заявила, что его нет дома. Однако один из сотрудников, тщательно осмотрев комнату, обнаружил мужчину в тумбе.

Операция «Розыск» проводится на регулярной основе и направлена на выполнение судебных решений, а также на предотвращение преступной деятельности лиц, уклоняющихся от наказания. Главная цель этой масштабной межведомственной акции – поиск людей, которые, несмотря на приговор суда, не исполняют наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, не являются к месту отбывания наказания или скрываются от контроля уголовно-исполнительных инспекций.

