Жителям Пермского края пообещали тёплый май

Согласно предварительному ансамблевому прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), Урал (в том числе и Пермский край) находится в зоне с максимальной вероятностью тёплой погоды в мае 2026 года. Вероятность превышения температурных норм составляет около 70%, а в некоторых местах достигает 80%. Об этом пишет тг-канал «Синоптика».

В Центральной России также прогнозируется тёплый май, хотя вероятность этого составляет 60-70%.

Что же касается юга России и Восточной Сибири, то вероятность тёплой погоды в последний весенний месяц там минимальна.

