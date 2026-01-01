Рынок недвижимости Прикамья в первом квартале продемонстрировал уверенный рост Росреестр подвел итоги первых трех месяцев 2026 года

Константин Долгановский

Управление Росреестра по Пермскому краю опубликовало отчет по основным показателям учётно-регистрационной сферы за первый квартал 2026 года. Согласно представленным данным, рынок недвижимости региона демонстрирует положительную динамику.

В первом квартале 2026 года было зарегистрировано 11 548 прав собственности на жилые здания и помещения, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (10 387 прав).

В ипотечном сегменте также наблюдается рост: в отчетном периоде было зарегистрировано 13 155 договоров ипотеки, что на 32,6% превышает показатель первого квартала 2025 года (9924 договора).

Рынок долевого строительства также демонстрирует увеличение: в первом квартале 2026 года зарегистрировано 3244 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Из них 1922 договора заключены с использованием кредитных средств и целевых займов. Для сравнения, в первом квартале 2025 года было зарегистрировано 2322 ДДУ, из которых 1252 включали кредитные средства. Таким образом, рост на 40% свидетельствует о повышенном интересе к новостройкам.

