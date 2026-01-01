Многодетную мать из Прикамья представят к госнаграде

Депутаты Думы Уинского муниципального округа поддержали ходатайство о награждении Фании Нигамаевой медалью ордена «Родительская слава». Инициатива направлена на признание заслуг многодетной матери в воспитании детей и укреплении семейных традиций. Об этом пишет ВЕТТА.

Фания Нигамаева вместе с супругом Фангатом более трёх десятилетий — 33 года — идут по жизни рука об руку. За это время они вырастили и воспитали пятерых детей. Сегодня семья продолжает расти: у Фании 11 внуков и двое правнуков.

Большую часть трудовой биографии женщина посвятила работе на Уинском хлебокомбинате. Её дети успешно реализовались в разных сферах: кто-то выбрал государственную службу, другие работают в частных компаниях.

В семье Нигамаевых царят взаимопонимание и поддержка. Представители старшего поколения активно помогают младшим, окружают заботой мать, следят за её здоровьем и участвуют в домашних делах.

Медаль ордена «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации, которой удостоены семьи, воспитавшие четырёх и более детей. Награда вручается за социально ответственный образ жизни, внимание к образованию, здоровью и развитию детей, а также за вклад в сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.

