В Пермском крае 24 апреля ожидается гололедица на дорогах

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», в ночь и утром 24 апреля в отдельных районах Пермского края прогнозируется неблагоприятное метеорологическое явление: гололедица на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей региона проявить бдительность и соблюдать меры предосторожности.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, избегать резких маневров и экстренного торможения, держать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, учитывать состояние дорожного покрытия при выборе скорости и траектории движения.

Пешеходам советуют передвигаться осторожно, выбирать устойчивую обувь, при переходе проезжей части быть особенно внимательными, убедившись в безопасности, по возможности обходить скользкие участки тротуаров и дорог.

