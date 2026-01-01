В Перми с 24 апреля можно приобрести лимитированные транспортные карты

Фото: департамент транспорта Перми

В Перми с 24 апреля стартуют продажи эксклюзивных транспортных карт, выпущенных к столетнему юбилею организации автобусного движения в городе. Уникальной особенностью новинки станет встроенный светодиод — это первый подобный опыт в истории пермских проездных. Общий тираж памятных карт ограничен 2 тыс. экземпляров.

Лицевую сторону карты украшает изображение автобуса Mercedes-Benz O305, который долгие годы работал на муниципальных маршрутах.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на богатую историю пермского автопарка, включающую ЗиСы, ЛиАЗы и «Икарусы», именно техника марок Mercedes и MAN сыграла ключевую роль в формировании современной транспортной системы. В 1990-е годы эти вместительные и надежные машины обеспечили новый уровень комфорта для пассажиров и стали своеобразным фундаментом для развития городских перевозок.

Приобрести коллекционную карту можно будет в отделении «Почтобанка» по ул. Ленина, 68. Как и стандартные носители, она поддерживает функцию электронного кошелька и запись проездных билетов, позволяя пассажирам экономить на поездках.

