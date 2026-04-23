В Перми на путепроводе по ул. Карпинского временно ограничат движение Ограничения вводятся для планового обследования

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми в ночь на 26 и 27 апреля будет частично закрыт путепровод по ул. Карпинского. Ограничения вводятся для проведения планового обследования и испытаний конструкции.

Так, 25 и 26 апреля будет закрыта левая половина путепровода (направление из Индустриального района в центр), а 26 и 27 апреля — правая половина. Время работ: с 23:00 до 04:00

Подрядная организация проведет испытания путепровода под нагрузкой. В качестве нагрузки будут использованы груженые самосвалы. Процедура необходима для оценки технического состояния конструкции и обеспечения безопасной эксплуатации трамвайных путей, проходящих по путепроводу.

Движение транспорта на закрытых участках будет организовано через полосу встречного движения. На месте будут установлены временные дорожные знаки и направляющие блоки для регулирования потока.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.









