В Перми летом откроется новый боулинг-центр с рестораном Общая площадь развлекательного комплекса составит более 1,3 тысячи квадратных метров

фото ВК-сообщества "Афиша Пермь"

В июне в торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» в Перми начнёт работу современный боулинг-центр. Новое пространство займёт 1350 кв. м и будет включать 16 дорожек, что позволит одновременно принимать до 112 гостей. Для удобства семей с детьми каждая дорожка оборудована специальными бортиками.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию ТРК «СпешиLove», такое решение позволит одновременно проводить детские праздники, корпоративные турниры и ужины, не смешивая потоки гостей. Открытие боулинг-центра запланировано на лето 2026 года.

Одной из главных особенностей комплекса станет полноценный ресторан с обслуживанием официантами. В ресторанной зоне предусмотрено 66 посадочных мест, а открытая кухня позволит гостям наблюдать за процессом приготовления блюд. В меню — сочетание европейской кухни и отдельного предложения для детей. Официанты будут обслуживать не только посетителей ресторана, но и гостей зоны боулинга.

