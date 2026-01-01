В Пермском крае полиция ликвидировала нарколабораторию

Олег Антонов

В Пермском крае сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России провели успешную операцию по ликвидации подпольной нарколаборатории. В результате задержаны трое жителей краевого центра, которых подозревают в производстве наркотиков.

По данным следствия, нарколаборатория была создана в ноябре прошлого года в складском помещении одной из деревень Пермского муниципального района. По предварительным оценкам, злоумышленники могли ежемесячно производить до 25 кг запрещенных веществ.

Во время обыска на месте были найдены более 30 кг синтетических наркотиков, свыше 2 тыс. литров прекурсоров, а также реактор объёмом 100 литров, 278 единиц лабораторного оборудования и пр.

В настоящее время по факту незаконного производства и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

