В Прикамье прокуратура Кизела помогла инвалиду получить новое жильё Чиновники отказывались переселить женщину из аварийного дома

Прокуратура Пермского края

В Кизеле после вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права местной жительницы с инвалидностью. Поводом для проверки стало обращение горожанина, который сообщил о проблемах с жильём у своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что женщина с 1993 года жила в квартире по договору социального найма. В ноябре 2024 года это жильё официально признали непригодным для проживания. Несмотря на то, что по закону пенсионерка имела право на внеочередное предоставление новой квартиры, муниципалитет долгое время не исполнял свои обязательства.

Прокуратура направила главе администрации представление с требованием устранить нарушение. В результате рассмотрения обращения с женщиной заключили новый договор социального найма и предоставили ей благоустроенную квартиру.

