В Перми резко упало число сделок с недвижимостью В плюс вышли только три мегаполиса

Константин Долгановский

Аналитики bnMAP.pro разобрали динамику спроса в городах-лидерах по количеству лотов в сделках и их площади среди мегаполисов России (без Москвы и Санкт-Петербурга) в марте 2026 года. Картина оказалась неоднородной: одни города показали резкое падение, другие — устойчивость или даже рост.

Пермь вошла в топ-3 городов с самым заметным снижением. В краевом центре количество сделок сократилось до 517 лотов (-21%), а площадь — до 23,7 тыс. кв. м (-19%). Лидерами падения стали Уфа, где количество сделок упало на 48% и Краснодар (-32%).

Умеренное снижение (на 16-18%) демонстрировали Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Тюмень практически удержала позиции (-3%).

Казань вышла в плюс: 537 лотов (+2%) и 26,3 тыс. кв. м (+10%). Нижний Новгород — один из лидеров роста: 536 лотов (+15%) и 25,9 тыс. кв. м (+19%). Челябинск показал наибольший прирост: 398 лотов (+22%) и 19,2 тыс. кв. м (+28%).

