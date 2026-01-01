Жителя Перми осудили за поджог машин Общий материальный ущерб составил около 5 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми местный житель осуждён за поджог автомобиля. Следователи следственного отдела по Мотовилихинскому району регионального управления СК России собрали доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего мужчины. Он признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога, что квалифицируется по ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщили в пресс-службе следкома.

Установлено, что 31 октября 2025 года в ночное время подсудимый, движимый ревностью, поджег автомобиль своей знакомой во дворе одного из домов в Мотовилихинском районе Перми. В результате этого пожара четыре машины были полностью уничтожены, а еще две получили повреждения. Общий материальный ущерб составил около 5 млн руб.

Личность подозреваемого была установлена оперативниками уголовного розыска. Мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб потерпевшим. В ходе расследования были проведены химические, дактилоскопические, трасологические и товароведческие судебные экспертизы.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.

