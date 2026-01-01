Соседские отношения — привилегия, формирующая комфорт и статус дома

PAN City Group

21 апреля девелопер PAN City Group1 отмечает 34 года на рынке. Мы прошли долгий путь от амбициозного агентства недвижимости до девелопера, который не просто возводит здания, а формирует комфортную городскую среду и создаёт новый стиль жизни для тысяч семей. Мы продолжаем идти вперёд, сохраняя верность качеству, которое стало нашей визитной карточкой еще в 1992 году.

Для нас дом — это нечто большее, чем кирпичи и стены. Это создание среды, в которой человек обретает развитие, вдохновение, гармонию и повышает качество своей жизни.

По данным исследований2, простые повседневные взаимодействия, например, короткие разговоры в лифте или просто придержанная для вас при входе дверь, создают ощущение стабильности и безопасности. И наш опыт работы над проектами жилой недвижимости это подтверждает: мы замечаем, что именно добрососедские отношения повышают чувство принадлежности к определённому сообществу. Часто такие отношения приобретают статус дружеских, кто-то становится партнёрами по бизнесу или даже родственниками.

PAN City Group

PAN City Group в своих проектах создаёт пространство для добрососедства и естественного общения жителей через совместные мероприятия, превращая «абстрактных соседей» в реальных людей со схожими жизненными ценностями.

Так, комьюнити-центр3 в «Клубном доме на Баумана»4 мы постарались сделать максимально функциональным. Здесь резиденты смогут:

— поработать в коворкинге5 с высокоскоростным интернетом в комфортной обстановке, провести деловую встречу или созвон;

— организовать мастерскую для творчества, пригласив мастеров или самим провести любой мастер-класс;

PAN City Group

— организовать любое мероприятие, например турнир по шахматам;

— обсудить с соседом новый стартап, совместную поездку в отпуск или обменяться мнениями о политике за чашечкой кофе;

— раскрыть или развить в себе новые таланты, делиться гениальными идеями, обмениваться знаниями и опытом;

— создать свою библиотеку из личных книг жильцов.

PAN City Group

Мы надеемся, что соседский центр раздвинет границы жизненного пространства резидентов «Клубного дома на Баумана», добавит в него новые сценарии жизни и станет для соседей нейтральной площадкой для обсуждения важных вопросов и просто отдыха вместе с близкими по духу людьми.

Успевайте войти в число первых резидентов на эксклюзивных условиях: выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru и узнайте о специальных условиях покупки у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07.

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. https://tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/20_05_2015_obshchestvo_obshchnosti_chelovek_v_poiskakh_vechnogo_mira/sotsialnye-kommunikatsii-mezhdu-sosedyami-v-usloviyakh-gorodskoy-sredy/

3Комьюнити-центр — специально оборудованное многофункциональное пространство внутри жилого комплекса/дома, предназначенное для отдыха, общения, работы и досуга резидентов.

4ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://dom-baumana.ru.

5Коворкинг — это оборудованное рабочее пространство, расположенное непосредственно в жилом здании или в шаговой доступности от него, позволяющее работать фрилансерам, удаленщикам и предпринимателям вне дома. Он сочетает уют домашней обстановки с функционалом офиса.

Реклама. ООО СЗ «СИТИ Проект». erid: 3apb1QrvkfDM7Msucp5v9zjBzLkxCuGWKgiK5AXPnwFBF

