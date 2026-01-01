В Перми с 24 апреля в продаже появятся транспортные карты со встроенным светодиодом Они посвящены 100-летию городского автобусного сообщения

Администрация Перми

Департамент транспорта администрации Перми представил дизайн новых транспортных карт, приуроченных к круглой дате — 100-летию городского автобусного сообщения. На карте изображен автобус Mercedes-Benz O305, который ранее использовался на городских маршрутах.

— В истории пермского автобусного сообщения было много знаковых моделей. ЗиСы, ЛиАЗы, Икарусы — это легендарные машины. Но особую роль в развитии пермского транспорта сыграли автобусы Mercedes и MAN. Эти большие автобусы отличались высокой надежностью и комфортом, что было особенно важно в 1990-е годы. Именно они сформировали облик городских маршрутов и заложили основу современной транспортной системы Перми, — рассказали в департаменте.

В ведомстве также добавили, что новые карты будут оснащены светодиодом. Всего планируется выпустить 2 тыс. таких карт. Продажи начнутся 24 апреля в отделении «Почтобанка» на ул. Ленина, 68.

В дептрансе напомнили, что транспортные карты позволяют сэкономить при частых поездках. Они могут использоваться как электронные кошельки или для записи различных видов проездных.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.