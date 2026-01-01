Снос здания школы в Перми оценили в 7,7 млн рублей Работы должны закончиться летом

Константин Долгановский

В Перми объявлен конкурс на выбор подрядчика для сноса бывшего здания школы №88, расположенной по ул. Можайской, 8. Максимальная сумма контракта составляет 7,68 млн руб., информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Средняя общеобразовательная школа №88 была основана в 1949 году. В 2020-м её реорганизовали и объединили со школой №131. В 2009 году школа переехала в здание по ул. Пахоменко, 2.

Согласно проектной документации, демонтаж здания запланирован с 18 мая по 3 июля. Подрядчик также должен будет вывезти строительный мусор и провести выравнивание территории после сноса.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.