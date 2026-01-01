В Перми на улице Юрша открылся новый офис ВТБ Банк продолжает расширять сферу своего присутствия

Максим Кимерлинг

В Мотовилихинском районе Перми начал работу новый офис банка ВТБ. Он расположен на ул. Юрша, 80 (ЖК «Квартет»). Отделение ориентировано на удобство и технологичность обслуживания.

«Микрорайон не был охвачен нашими банковскими услугами, и я очень рад, что сегодня мы празднично открываем этот офис. К концу 2028 года мы планируем, чтобы все офисы банка ВТБ были в таком замечательном формате, где удобно не только клиентам, но и сотрудникам. У них появились свои помещения, где можно переодеться и пообедать», — рассказал во время торжественного открытия нового отделения управляющий банка ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

По словам руководителя нового офиса Эльмиры Давлетшиной, сейчас в отделении работают пять клиентских менеджеров, которые могут помочь по любому вопросу: и по вкладам, и по кредитам, и по сервисным операциям.

«В первые дни после открытия (офис начал функционировать с 6 апреля. — Прим.ред.) поток клиентов составлял по 40-45 человек. В наиболее загруженные дни — понедельник и пятницу — бывает около 80. В целом мы ориентируемся, что ежедневно будем принимать по 80 человек», — сообщила она.

Эльмира Давлетшина пояснила, что ранее в Мотовилихинском районе работал только один офис ВТБ — на бульваре Гагарина, 26. Сейчас же новое отделение обслуживает не только жителей микрорайона Садовый, но и Мотовилихинский район и ЖК «Погода». Помимо этого, в банке уже побывали клиенты из Добрянки и Полазны.

Интерьер нового офиса выполнен в современном дизайне. Пространство разделено на функциональные зоны, включая пространства для ожидания и отдельную переговорную комнату для конфиденциальных встреч. В новом отделении взаимодействие между сотрудниками и клиентами проходит за круглым столом или на удобных мягких диванах, что создаёт атмосферу доверия и открытости.

Во входной группе организована зона с круглосуточно работающими терминалами самообслуживания. Сам офис открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.

ВТБ активно модернизирует свою сеть отделений не только в Перми, но и по всему Пермскому краю. В прошлом году в регионе открылось восемь офисов нового формата, а в 2026 году планируется провести реновацию ещё семи отделений банка.

Реклама. БАНК ВТБ (ПАО).

