В Перми сотрудников муниципального предприятия осудили за получение взяток Их отправят в колонию и оштрафуют

Сергей Глорио

В Перми суд признал виновными сотрудников муниципального предприятия, которые получили крупную взятку за заключение договоров на поставку запчастей. По данным УФСБ России по Пермскому краю, они совершили преступления с 2022 по 2023 год.

Как ранее установили во время оперативно-разыскных мероприятий силовики, подозреваемые действовали в составе группы и получали деньги от представителей коммерческих организаций. На основании собранных материалов СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Суд назначил каждому из осуждённых наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф 2,1 млн руб. Кроме того, им запрещено в течение двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с управленческими и хозяйственными функциями.

