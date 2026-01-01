Представлены мастер-планы КРТ в Индустриальном районе Перми Проекты обсудили архитекторы

На рабочей встрече пермских архитекторов состоялось обсуждение мастер-планов комплексного развития двух территорий в Индустриальном районе — м/р Авиагородок и участка на ул. Чайковского.

Как сообщила в своих соцсетях главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, девелоперы «Авиагородка» ориентируются на существующую структуру и особенности среды: зелёное окружение, человеческое восприятие пространства, историческую многослойность. Планируется построить четыре жилые группы высотой от 3 до 10 этажей с общей площадью 25,1 тыс. кв. м, которые будут располагаться в трёх кварталах. Территория будет организована как единый городской фрагмент с новыми пешеходными и транспортными связями, общественными пространствами и внутренней логикой кварталов. Будет обеспечено удобное сквозное движение между улицами Камышловской, Чердынской, Сусанина, Норильской, Архитектора Свиязева и Карпинского, что создаст связь с новым зоопарком.

фото: минимущества Пермского края

Архитектурные подходы варьируются: от тематизации, связанной с историей авиации, до переосмысления индустриального контекста через пластику фасадов и модульность. Авиация служит вдохновляющим источником и объединяющим мотивом для всех архитектурных решений. Для каждого из трёх кварталов выбраны знаковые элементы из разных эпох авиации:

— квартал Каменский — модерн, кирпичная эклектика, вертикальность оконных проёмов, устойчивость композиции фасада;

— квартал Швецов — авангард, конструктивизм, сталинский ар-деко, ленточное остекление, горизонтальные оси, динамика;

— квартал Соловьёв — модернизм, современное строительство, жёсткая сетка проёмов-простенков, индустриальный паттерн.

фото: минимущества Пермского края

Застройщик обязуется расселить и снести ветхое жильё площадью 5,8 тыс. кв. м, создать участок для школы и разместить общественный центр, центр детского творчества и детскую стоматологическую поликлинику площадью 1,5 тыс. кв. м. Проект рассчитан на 10 лет с момента подписания договора в 2025 году.

Территорию по ул. Чайковского рассматривают как активную городскую ось с общественными функциями. Планируется формирование непрерывного фронта застройки с коммерцией на первых этажах, новыми общественными пространствами и развитием уличного профиля, включая велоинфраструктуру. Будут построены пять жилых групп в 3-19 этажей общей площадью 7,4 тыс. кв. м.

фото: минимущества Пермского края

Особое внимание уделяется работе с идентичностью: через образ «домов-звёзд» и архитектурные акценты, отсылающие к истории места и его окружению. Идея фасадных решений заключается в том, что каждый новый дом — яркая звезда, загорающаяся на карте города, а все дома вместе образуют созвездия, формируя уникальный «звёздный атлас». В отделке каждого из пяти домов используется уникальный металл, что подчёркивает их индивидуальность.

«Добавлю, что коллеги трепетно отнеслись при создании мастер-планов территорий к генеральному плану города, водно-зеленому каркасу и работе с образами и смыслами. Представленные проекты будем дорабатывать, чтобы в результате создать не просто новые объекты, а цельную и качественную городскую среду», — отметила Елена Ермолина.

