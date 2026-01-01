В Перми продажи товаров для дачи выросли на 46% Наибольшим спросом пользуются стройматериалы и инструменты

В I квартале 2026 года жители Перми начали готовиться к дачному сезону раньше обычного. По данным «Авито», продажи садовой техники выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, а садовых инструментов — на 33%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди готовых строений и срубов наибольшей популярностью пользуются теплицы — 30% продаж при средней цене 18 тыс. руб., бани (28% продаж при средней цене 255 тыс. руб. и дома (20% продаж, средняя цена 414 тыс. руб.).

Также популярны бытовки (14% продаж, средняя стоимость 134 тыс. руб.) и гаражи (2% продаж, средняя цена 250 тыс. руб.).

В категории «Строительство и ремонт» лидируют категории «Стройматериалы" (38% продаж) и «Инструменты» (20% продаж).

Среди стройматериалов чаще всего покупают пиломатериалы (26%), металлопрокат (11%), отделочные и листовые материалы (по 10%), а также изоляцию (8%).

В сегменте инструментов наибольшим спросом пользуются:

— электроинструменты — 36%,

— газовое и сварочное оборудование — 11%,

— ручные инструменты — 10%,

— расходные материалы и оснастка — 9%,

— силовая строительная техника — 8%.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.