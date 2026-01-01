Спикер заксобарния Прикамья зарегистрировался на праймериз Он собирается участвовать в выборах в краевой парламент по округу №23 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Валерий Сухих, действующий депутат и председатель краевого парламента, подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Законодательное собрание по одномандатному избирательному округу №23. Об этом сообщает тг-канал «Парламент. Пермский край».

Напомним, в 2021 году спикер краевого парламента Валерий Сухих набрал наибольшее количество голосов среди участников праймериз по выборам в Законодательное собрание Прикамья. Сухих представляет интересы жителей округа №23 в региональном парламенте с 2011 года. Округ включает четыре муниципалитета: Бардымский, Еловский и Осинский муниципальные округа, а также часть Чайковского городского округа.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.