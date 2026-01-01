Филиал «ПМУ» «Уралхима» направил более 119 млн рублей на производственную безопасность в 2025 году

Автор фото: Виктория Тарасенко

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги работы в направлении обеспечения промышленной и пожарной безопасности, а также выполнения соглашения по охране труда за 2025 год. На проведение всех запланированных мероприятий было направлено 119,2 млн руб.

В рамках стратегии «Уралхима» по охране труда и промышленной безопасности в 2025 году в филиале «ПМУ» реализован ряд ключевых мероприятий, в том числе — обеспечение сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, профилактика различных заболеваний, специальная оценка условий труда и мероприятия по их улучшению, организация обучения по охране труда, а также проведение на постоянной основе тренингов по культуре безопасности для персонала.

Среди стратегических приоритетов Компании — повышение безопасности проведения работ на высоте. В 2025 году филиал «ПМУ» реализовал в этом направлении ряд важных проектов. Это замена страховочной системы в зоне погрузки в вагоны, монтаж анкерной линии на вертикальной лестнице в цехе погрузки продукции и установка новых площадок обслуживания оборудования.

Другой стратегический приоритет — повышение пожарной безопасности на производстве. В 2025 году в филиале «ПМУ» продолжена реализация масштабной программы модернизации системы противопожарной защиты. В рамках проекта линейные системы заменяются на современные адресные, что позволяет точнее определять возможные места возгораний.

Благодаря реализации мероприятий в рамках корпоративной стратегии по охране труда и промышленной безопасности в филиале «ПМУ» за минувший год не зафиксировано тяжёлых несчастных случаев, аварий и пожаров.

Александр Бобров, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по производственной безопасности:

— «Уралхим» из года в год вкладывает существенные средства в охрану труда, защиту от пожаров и аварий в филиале «ПМУ». Наша стратегическая задача — исключить или минимизировать любые риски. Забота о здоровье сотрудников постоянно находится в фокусе внимания. Это подтверждает успешное прохождение филиалом «ПМУ» аудита на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018 в октябре прошлого года.

