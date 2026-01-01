В Прикамье 18-летнего юношу будут судить по обвинению в терроризме Он поджёг трансформаторную подстанцию в Краснокамске

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют сразу по нескольким статьям, связанным с террористической деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в марте 2025 года, будучи ещё несовершеннолетним, он дважды совершил поджог трансформаторной подстанции в Краснокамском округе. Для этого он использовал горючую смесь по указанию неизвестного, который связался с ним в мессенджере и предложил деньги за диверсию. В результате без света остались около 50 домов в садоводческом товариществе, однако энергоснабжение удалось восстановить.

Кроме того, следствие установило, что с декабря 2024 по март 2025 года юноша создал канал в мессенджере, куда вовлёк троих знакомых. Там он открыто склонял их к совершению преступлений террористического характера, подробно описывал способы их реализации и обещал денежное вознаграждение.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления МВД. В ходе расследования проведены многочисленные экспертизы и допросы. Обвиняемый находится под стражей, а уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет напоминает: за преступления террористической направленности предусмотрено суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

