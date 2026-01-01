В Прикамье провели тренировку по выявлению заболевших холерой

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В с. Орда Пермского края прошли тренировочные тактико-специальные учения (ТСУ), направленные на выявление условного больного холерой. Об этом сообщили в управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ходе учений была отработана схема оповещения о выявлении особо опасной инфекции (ООИ) и проверена эффективность оперативного и комплексного плана действий.

По сценарию учений, человек с симптомами холеры, вернувшийся из Таиланда, где зарегистрированы случаи заболевания, позвонил в службу скорой помощи.

На место оперативно прибыли медики Кунгурской городской станции скорой медицинской помощи и группа санитарно-эпидемиологической разведки. Они установили границы очага заболевания, оцепили территорию и определили круг контактных лиц. Больного госпитализировали в холерный госпиталь, а в зоне заражения провели дезинфекционные мероприятия.

