Движение автобусов в Краснокамске изменится из-за эстафеты

В четверг, 23 апреля, в Краснокамске состоится юбилейная 80-я легкоатлетическая эстафета, посвященная газете «Краснокамская звезда». В связи с этим с 17:30 до 19:30 изменится схема движения нескольких межмуниципальных маршрутов: № 205, 206, 522, 529/1 и 817. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Маршрут № 205: автобусы, отправляющиеся от остановки «магазин Ангор» в сторону площади Гознака, будут следовать по улицам Энтузиастов, Коммунистической и Геофизиков, минуя остановки «Лицей», «ул. Пушкина», «ул. Карла Маркса», «ТЦ Парк» и «ТЦ Добрыня/Администрация». Обратное направление также предусматривает заезд на автостанцию города Краснокамска.

Маршруты № 206, 522 и 543: автобусы, следующие от остановки «магазин Ангор» до автостанции Краснокамска, будут двигаться по улицам Энтузиастов, Коммунистической, Геофизиков, с теми же остановками, которые будут пропущены. Обратное направление аналогично.

Маршрут № 529/1: изменения коснутся рейсов в 17:25 из Краснокамска и в 19:00 из Перми. Автобусы будут следовать от «магазина Ангор» до автостанции Краснокамска через улицы Энтузиастов, Коммунистическую и Геофизиков, исключая остановки «Лицей», «ул. Пушкина», «Аптека», «Техникум» и «площадь Гознака». Обратное направление будет таким же.

На всех пяти маршрутах в обоих направлениях будет добавлен остановочный пункт «магазин Строймастер».

