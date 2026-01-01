Пермская художественная галерея запускает сборные экскурсии Они начнутся с мая

Юлия Баталина

Со 2 мая Пермская художественная галерея приглашает всех желающих на сборные экскурсии. Как уточнили изданию «Пятница» в пресс-службе музея, такие экскурсии собирают группы до 25 человек.

В мае запланированы следующие экскурсии:

— «Пермская деревянная скульптура» (экскурсии проводятся по субботам в 14:00, даты: 2, 9, 16, 23 и 30 мая);

— «Русское православное искусство XV — начала XX веков. Строгановы и Пермский край» (экскурсии проходят по воскресеньям в 14:00, даты: 3, 10, 17, 24 и 31 мая);

— Обзорная экскурсия (экскурсии проводятся по четвергам в 19:00 и по воскресеньям в 15:00, даты: 7, 14, 21 и 28 мая).

Стоимость билетов: в будние дни — 600 руб. (льготный билет — 300 руб.), в выходные — 700 руб. (льготный билет — 350 руб.).

