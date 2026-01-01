В число 155 самых богатых людей России вошли три бизнесмена из Прикамья Рейтинг опубликовал журнал Forbes

Константин Долгановский

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список 155 самых состоятельных людей России. В него вошли три бизнесмена из Пермского края.

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев и его семья расположились на 29-й позиции. За год их состояние выросло с 6,4 млрд долл. до 6,7 млрд. Совладелец АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, занимающий 56-е место, увеличил свой капитал с 2,2 до 2,5 млрд долл. за последний год. Владелец холдинга «Пермская финансово-производственная группа» Андрей Кузяев, находящийся на 126-й строчке, за этот же период нарастил состояние с 1,1 до 1,3 млрд долл.

На вершине же рейтинга оказался Алексей Мордашов, возглавляющий компанию «Северсталь» и владеющий её основными активами. Его состояние оценивается в 37 млрд долл. Второе место занял Владимир Потанин, глава «Норникеля», с капиталом в 29,7 млрд долл. Третье место досталось Вагиту Алекперову, основателю «Лукойла», чьё состояние составляет 29,5 млрд долл.

Статья также сообщает, что за прошедший год количество миллиардеров в России выросло на девять человек, а совокупное состояние богатейших граждан страны увеличилось на 71 млрд долл.

Ранее «Новый компаньон» писал, что три пермских миллиардера вошли в список самых богатых людей мира в 2026 году, по версии Forbes.

