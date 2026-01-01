Из-за паводка на Обве в Пермском крае объявили режим повышенной готовности Все экстренные службы работают в усиленном режиме

В с. Карагай река Обва вышла из берегов. Из-за этого в Прикамье введён режим повышенной готовности. Он действует в округе с 15:00 22 апреля. Такое решение приняла окружная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет perm.aif.ru.

«Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Разработаны планы действий на случай ухудшения ситуации, — сообщили в администрации Карагайского муниципального округа. — Уровень воды продолжает расти».

Жителям рекомендовали не паниковать и при необходимости обращаться в службу спасения по номеру «112».

