В Прикамье усилился дефицит кадров в розничной торговле Медианная зарплата в этой сфере составляет 50 тысяч рублей

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru исследовали рынок труда в розничной торговле за первый квартал 2026 года. Они выясняли, сохраняется ли дефицит сотрудников в этой сфере, какие навыки особенно ценятся и какой уровень зарплаты предлагают работодатели.

В первом квартале 2026 года в Приволжском федеральном округе было зарегистрировано более 32,3 тыс. вакансий в сфере розничной торговли. Пермский край занял четвёртое место по количеству вакансий, предложив 3,5 тыс. рабочих мест, уступив только Татарстану, Самарской и Нижегородской областям.

Рынок розничной торговли продолжает испытывать недостаток кадров. По данным hh.индекса, в первом квартале на каждую вакансию в розничной торговле в ПФО приходилось в среднем 3,3 резюме, а в Пермском крае – 3, что значительно ниже нормы (от 4 до 8 резюме на вакансию). Почти во всех регионах округа ощущается нехватка сотрудников, особенно на линейных позициях – продавцов и кассиров.

Работодатели чётко указывают требования к ключевым навыкам. Наиболее востребованы умения, связанные с операционными процессами и продажами: выкладка товара (5% вакансий), активные и прямые продажи, обслуживание клиентов и навыки консультирования (по 4%), а также работа с кассой и кассовые операции (по 3%).

В последнее время растет значение “мягких” навыков — умения работать в команде, эффективно общаться и сохранять стрессоустойчивость. Всё чаще работодатели упоминают необходимость обучения и развития компетенций. Это говорит о том, что компании готовы инвестировать в своих сотрудников, а не просто заменять их.

Медианная зарплата, которую предлагают специалистам розничной торговли, в первом квартале 2026 года в Пермском крае составила 50 тыс. руб., что немного меньше среднего уровня по ПФО (52,2 тыс. руб.).

