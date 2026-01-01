В Пермском крае вырос спрос на шашлычников и мангальщиков Количество людей, желающих работать в этой сфере, увеличилось на 69%

Константин Долгановский

С приходом весны в Пермском крае на 18% увеличилось количество предложений о подработке для шашлычников и мангальщиков. По данным сервисов «Авито Подработка» и «Авито Услуги», интерес к таким вакансиям заметно вырос с 1 марта по 15 апреля 2026 года. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Особенно активно работодатели ищут специалистов для сезонных пикников, выездов на природу и мероприятий на открытом воздухе. При этом количество откликов от желающих подработать в этой сфере увеличилось на 69%, что говорит о высокой востребованности профессии.

Эксперты отмечают, что спрос на подработку шашлычников и мангальщиков традиционно возрастает весной. В целом по стране количество подобных предложений за тот же период выросло на 38% по сравнению с прошлым годом. В Пермском крае, как и в других регионах, такие вакансии становятся всё более популярными среди жителей, желающих получить дополнительный доход в удобное время. Работодатели, в свою очередь, получают возможность гибко управлять командой в пик сезона.

Спрос на услуги профессиональных шашлычников и мангальщиков в России за первую половину апреля вырос на 19% по сравнению с началом марта. В Уральском федеральном округе, куда входит Пермский край, интерес к таким специалистам увеличился почти в полтора раза (+44%). Это связано с тем, что всё больше людей предпочитают доверить приготовление шашлыка профессионалам, чтобы сэкономить время и получить качественный результат.

Помимо поваров, растёт популярность услуги по бронированию беседок для пикников. С 1 марта по 15 апреля 2026 года спрос на сервис «занять беседку» по России вырос на 22%. В Приволжском федеральном округе, к которому относится Пермский край, динамика составила +27%. Исполнитель приезжает заранее и удерживает мангальную зону до прихода клиента, что особенно актуально в выходные и праздничные дни. Стоимость такой услуги в регионе начинается от 3000 руб.

Эксперты объясняют рост спроса тем, что приготовление шашлыка стало для многих россиян важным весенним ритуалом. Однако с увеличением популярности пикников становится сложнее самостоятельно организовать всё необходимое: найти свободную беседку, подготовить угли, правильно прожарить мясо. Поэтому всё больше людей обращаются к профессионалам, чтобы не отказывать себе в традиции и получить максимум удовольствия от отдыха на природе.

