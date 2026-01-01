Первая в году партия пиломатериалов отправлена из Пермского края в Южную Корею

Константин Долгановский

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело фитосанитарный контроль первой в этом году партии пиломатериалов хвойных пород, предназначенной для экспорта из Прикамья в Южную Корею. Речь идёт о 240 кубометрах еловых пиломатериалов.

Во время проверки вредители, представляющие опасность для Республики Корея, не были обнаружены. По итогам контроля было оформлено четыре фитосанитарных сертификата.

В 2025 году также был осуществлен экспорт 100 кубометров клееной фанеры из Пермского края в Южную Корею.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.