Жителей Пермского края пригласили на Всероссийский субботник Он пройдёт 25 апреля

Зарина Ситдикова

В Прикамье 25 апреля состоится всероссийский субботник, направленный на благоустройство территорий, обновленных в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Субботник является традиционной акцией по вовлечению жителей в процесс благоустройства общественных пространств и улучшение экологической ситуации. В прошлом году в субботнике приняли участие более 56 тыс. человек.

В этом году участники займутся уборкой дворов и общественных территорий, высадкой цветов и деревьев, реставрацией скульптур и малых архитектурных форм, а также покраской скамеек, цоколей и ограждений.

В частности, в Очёре будут облагорожены «Павловская аллея» и набережная «Прудник», в Краснокамске — скверы «Бажова» и «Молодоженов», в Чернушке — «Новый Арбат» и «Зеленый город», в Соликамске — «Калинников парк», а в Александровске — «Морозовский парк» и парк у Дворца культуры.

