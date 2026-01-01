В Пермском крае литр высокооктанового бензина подорожал на 18 копеек Рост цен на автомобильное топливо зафиксирован в 73 регионах РФ

Константин Долгановский

По данным Росстата, средняя стоимость литра автомобильного топлива в Прикамье выросла с 14 по 20 апреля на 8 коп. и достигла 66,55 руб.

Наиболее значительное увеличение цены за этот период произошло на АИ-98 и выше. Он подорожал на 18 коп., до 94,34 руб. за литр. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 7 и 9 коп. соответственно, до 63,34 и 68,46 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 1 коп., до 78,50 руб. за литр.

В течение недели рост цен на бензин был отмечен в 73 регионах России. Особенно заметное повышение произошло в Республике Крым (+1,2%), Чеченской Республике (+1,1%) и Севастополе (+1%).

В то же время снижение цен было зафиксировано в Республике Тыва, Приморском крае и Магаданской области на 0,2%.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.