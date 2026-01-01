Александр Бастрыкин заинтересовался разбитыми дорогами на юге Прикамья Глава СК ждёт доклад о ходе расследования уголовного дела

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина предоставить подробный доклад о расследовании уголовного дела, связанного с жалобами жителей Чернушинского округа на состояние дорог.

Как сообщили в Информационном центре СК, поводом стало видеообращение местных жителей, опубликованное в соцсетях. Люди пожаловались главе Следственного комитета РФ на разрушенное асфальтовое покрытие, многочисленные ямы и колеи, а также на то, что после дождей дороги размываются, что делает проезд к школам, больницам и другим социальным объектам крайне затруднительным.

По словам жителей, многочисленные обращения в местные органы власти не дали результата — ремонтные работы не проводятся.

Сейчас уголовное дело уже расследует Следственное управлением СК по Пермскому краю. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия. Контроль за исполнением этого поручения установлен в центральном аппарате СК России.

