В Перми 25 апреля изменится движение автобусов в микрорайоне Парковый
В городе будет проводиться эстафета
В субботу, 25 апреля, с 07:00 до 16:00 в микрорайоне Парковый будет временно изменена схема движения автобусов. Это связано с проведением районной эстафеты, из-за чего часть Паркового будет перекрыта.
Автобусы маршрутов № 11, 12, 14, 19, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 направят в объезд по ул. Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова. Пассажирам советуют пользоваться остановками на ул. Подлесной. Возможны отклонения от расписания.
В департаменте транспорта администрации Перми просят пермяков учитывать эти изменения при планировании поездок.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.