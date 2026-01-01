В Перми 25 апреля изменится движение автобусов в микрорайоне Парковый В городе будет проводиться эстафета

Константин Долгановский

В субботу, 25 апреля, с 07:00 до 16:00 в микрорайоне Парковый будет временно изменена схема движения автобусов. Это связано с проведением районной эстафеты, из-за чего часть Паркового будет перекрыта.

Автобусы маршрутов № 11, 12, 14, 19, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 направят в объезд по ул. Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова. Пассажирам советуют пользоваться остановками на ул. Подлесной. Возможны отклонения от расписания.

Фото: департамент транспорта Перми

В департаменте транспорта администрации Перми просят пермяков учитывать эти изменения при планировании поездок.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.