В Перми издали книгу о знаменитом историке и политологе Павле Рахшмире Её презентация состоится 28 апреля

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) вышла книга «Мушкетёр исторической эпохи Павел Рахшмир», посвящённая памяти выдающегося историка и политолога, заслуженного профессора вуза Павла Рахшмира. Издание подготовлено коллективом учёных историко-политологического факультета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Книга состоит из трёх частей. В первой собраны воспоминания коллег и друзей Рахшмира, которые делятся личными и профессиональными историями о нём. Вторая часть включает научные статьи, продолжающие исследования учёного в области политической истории, биографистики, а также анализа консерватизма как идеологии и политических практик. Завершает издание библиографический раздел: здесь представлены списки работ самого Рахшмира, диссертаций его учеников и публикаций, посвящённых его наследию.

Павел Рахшмир родился 18 июля 1935 года в Каменец-Подольском. В 1958 году окончил историко-филологический факультет Пермского университета, а затем защитил кандидатскую (1964) и докторскую (1975) диссертации, посвящённые историографии фашизма и антифашистского сопротивления в гитлеровской Германии. Работал сначала ассистентом на кафедре новой и новейшей истории, а затем стал одним из ведущих российских специалистов по истории политических течений. Вся его научная и педагогическая деятельность связана с ПГНИУ.

С 1987 по 2017 год возглавлял кафедру новой и новейшей истории стран Запада. Его труды посвящены исследованию фашизма, либерализма и консерватизма. Рахшмир — автор более 150 научных публикаций и нескольких монографий. В 2017 году ему было присвоено звание «Заслуженный профессор Пермского университета». Учёный ушёл из жизни в сентябре 2024 года на 90-м году жизни.

Издание книги стало данью уважения к его вкладу в науку и воспитание новых поколений историков и политологов.

Презентация книги пройдёт 28 апреля в интерактивном зале библиотеки им. А.М. Горького в 18:00.

