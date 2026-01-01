В Перми мать и дочь получили условные сроки за поджог офиса «Единой России» Инцидент произошёл осенью 2024 года

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

В Перми Дзержинский районный суд 22 апреля вынес приговор по делу о поджоге офиса партии «Единая Россия». Две женщины — мать и дочь из посёлка Гайны — признаны виновными в умышленном поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд назначил обеим наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Напомним, инцидент произошёл в октябре 2024 года. Офис партии находился в пристрое к девятиэтажному жилому дому на улице Плеханова. Материалы дела поступили в суд в феврале. Подсудимые утверждали, что действовали под влиянием аферистов.

