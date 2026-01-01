В Прикамье из-за нарушений закрыли кафе в Соликамске В заведении не соблюдались требования по организации питания

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Соликамске суд приостановил работу кафе, принадлежащее ИП Симоновой Е.Г. Заведение общепита, расположенное по ул. Пермской, 37а, не будет работать в течение 15 суток из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Решение принято по результатам проверки, проведённой Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ходе проверки в заведении были выявлены серьёзные нарушения, связанные с организацией питания населения. Суд посчитал, что деятельность кафе создаёт угрозу здоровью посетителей и может привести к пищевым отравлениям.

В итоге судебный орган назначил предпринимателю административное приостановление деятельности. Постановление пока не вступило в законную силу. В Роспотребнадзоре уточнили, что такие меры необходимы для устранения нарушений и предотвращения угрозы для здоровья людей.

