В Перми суд вынес приговор по делу о вымогательстве На скамье подсудимых оказалась группа из четырёх мужчин

Сергей Глорио

В Перми Орджоникидзевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении четырёх мужчин, признанных виновными в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Согласно материалам дела, в 2024 году один из обвинённых сообщил знакомым ложную информацию о том, что потерпевшие якобы похитили у него сумку стоимостью 100 тыс. руб. (на самом деле — 35 тыс. руб.), в которой, по его словам, находились документы, ключи, банковские карты и 500 тыс. руб. наличными. Используя этот вымышленный повод, обвиняемые с применением физического и психологического давления потребовали от потерпевших передать им 600 тыс. руб.

Суд назначил двоим ранее судимым участникам группы наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 5 лет лишения свободы со штрафом в колонии строгого режима. Двое других, не имевших судимости, получили по 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

